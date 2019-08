"ES INEXPLICABLE ESTAR ALLÍ"

En Le Mans no sólo se corre en coche, no sólo hay 24 horas de automovilismo. Existen otras aún más duras: las de ciclismo. Y la primera española que ha participado no lo podía hacer mejor: María José Silvestre, valenciana de 53 años, ha ganado esta carrera extrema de resistencia.