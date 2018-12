Lance Armstrong ganó millones de dólares por invertir en Uber... ¡sin saberlo!

El exciclista estadounidense Lance Armstrong ha explicado en una entrevista uno de sus episodios más desconocidos, su inversión 'a ciegas' en Uber que le valió decenas de millones de dólares.

Armstrong confesó en 'CNBC' que hace años invirtió 100.000 dólares en Uber por consejo de un inversor de riesgo, Chris Sacca, una maniobra que de la que no era plenamente consciente.

Former cyclist Lance Armstrong: Investing in Uber "saved our family." https://t.co/J2vzpY54ym pic.twitter.com/WXk30Dsnrg