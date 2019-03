Un ciclista de 19 años muere atropellado por una furgoneta en plena carrera debido a la mala señalización

Mientras se celebraba la carrera del Alfred Gadenne Memorial, una furgoneta atropelló al ciclista de 19 años Stef Loss, quien acabó falleciendo horas más tarde por la gravedad de sus heridas.

El atropello al joven belga se produjo a la altura del kilómetro 25 de la carrera, cuando una mala señalización del circuito en la zona de Dottgnies hizo que los ciclistas se salieran del trazado.

Al llegar a un cruce, la furgoneta no pudo esquivar a los ciclistas y se llevó por delante a tres de ellos, siendo Loos el peor parado.

El ciclista de 19 años fue trasladado rápidamente al hospital con daños en el cerebro y en el hígado. Permaneció varias horas en coma pero en la madrugada del lunes se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de las heridas.

Sus otros dos compañeros que también fueron arrollado se recuperan satisfactoriamente, según el periódico 'Het Nieuwsblad'.

Uno de ellos es Ruben Apers, promesa del Lotto-Soudal, quien sufrió fracturas en el muslo, hombro y una conmoción cerebral, pero fue intervenido con éxito. El otro ciclista es Jonas Bresseleers, que sufrió heridas leves.

La Federación Belga de Ciclismo a lamentado a través de sus redes sociales este suceso afirmando que "la comunidad ciclista de Bélgica ha sufrido una pérdida enorme con la muerte de Stef Loos. Los pensamientos de todos los que formamos Belgian Cycling están con su familia, amigos y compañeros de equipo en estos momentos tan tristes".

The cycling community in Belgium suffered a devastating loss with the passing of Stef Loos. The thoughts of everyone at Belgian Cycling are with his family, friends and team-mates at this sad time. pic.twitter.com/1E6GO0SX20