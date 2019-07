El ciclista británico, Geraint Thomas, le dijo al actual maillot amarillo, Bernal, que disfrutara, que llorase de emoción, que los verdaderos hombres lloran.

"Aprovecha Egan, disfruta de este momento, si quieres llorar, llora, los verdaderos hombres lloran. Es un honor ser parte de su celebración".

El ciclista de tan solo 22 años ha conseguido ser el primer colombiano en hacerse con el maillot amarillo y no puede estar más feliz: "Siento que el triunfo no es sólo mio sino de todo un país, el primer Tour de la historia de Colombia. Hemos ganado ya La Vuelta y el Giro, me gustaría ser el primer colombiano en ganar el Tour".

Thomas, ganador del Tour 2018, pasó el testigo a Bernal, su compañero de equipo de 22 años, en quien confiaba desde su fichaje por el Ineos: "Dije que Bernal ganaría el Tour, pero no creí que este año. Es un corredor con mucho talento, ha progresado, en montaña va muy bien, creo que tiene un gran futuro y aún puede seguir progresando. Necesita un buen equipo a su alrededor, es humilde y eso también es importante. Puede dominar en los próximos años", aseguró.

Thomas comentó sus sensaciones comparando el Tour de 2018 y el que finaliza este domingo en París: "Es como el día y la noche. Este año todas las pequeñas cosas malas que me pudieran suceder me han sucedido. Ya empezaron los problemas antes del Tour y era difícil mantenerse concentrado. Me hubiera gustado ganar, pero lo ha hecho Egan Bernal y cruzar la línea con él ha sido increíble".

Thomas rememoró que "el año pasado no tuve un solo problema, ni una caída, ni un pinchazo, fue otra cosa totalmente diferente". Respecto a la suspensión de la etapa del Iseran y el recorte de la jornada de Val Thorens, Thomas considera que su equipo hubiera ganado más tiempo sobre Alaphilippe de no haberse producido incidentes. "Lo hecho, hecho está, y en el Tour hay que reaccionar. Si no recortan la etapa del viernes hubiéramos tenido más tiempo con Alaphilippe, y hoy hubiera sido diferente", criticó.