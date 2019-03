Alberto Contador: "El Trek-Segafredo es un proyecto atractivo y ambicioso"

"Estoy emocionado por la oportunidad que se me presenta. El Trek-Segafredo es un proyecto atractivo y ambicioso que de verdad me estimula", señala Contador en declaraciones que difunde el que será su nuevo equipo. "He estado hablando con el personal del equipo y tenemos muchas metas y prioridades en común. El gran objetivo es intentar ganar las carreras más importantes del calendario, y por encima de todas está el Tour de Francia", añade el madrileño.

Contador afirma además que "el aspecto deportivo ha sido clave" en su decisión. "Este equipo se centra en el rendimiento y tiene un grupo muy fuerte de corredores con experiencia en todo tipo de terrenos, no sólo en la montaña. Me gusta que sea un grupo de corredores abierto e internacional", comenta.

"Estoy convencido de que el equipo puede darme la mejor estructura y llevarme en las mejores condiciones a las carreras. Corro para ganar y estoy decidido a seguir igual en este equipo", concluye Contador.