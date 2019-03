Alberto Contador anuncia su retirada del ciclismo tras la próxima Vuelta a España

El ciclista español Alberto Contador (Trek-Segafredo) ha anunciado que pondrá fin a su carrera profesional tras la disputa de la próxima edición de La Vuelta a España, que da comienzo el sábado 19 de agosto en la localidad francesa de Nimes.

"Hola a todos, hago este video para informaros de dos cosas, una es que participaré en la próxima Vuelta a España y la segunda es que será mi última carrera como profesional", confirmó Contador, doble ganador del Tour de Francia, a través de las redes sociales.

El de Pinto, de 34 años, aseguró que realizaba "contento, no con pena" este anuncio. "Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país. Seguro que son tres semanas de ensueño, disfrutando de todo vuestro cariño, estoy deseoso de que llegue", sentenció.