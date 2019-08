"Sentí una explosión en el aire y me puse a grabar", explica una testigo. Fue un descenso vertiginoso que sorprendió a todos. "¡Llamen al 911!", gritaba una mujer cuando vio lo ocurrido. "Tenía el agua muy cerca, no podía respirar, estaba enredada con el arnés y él me lo intentó sacar pero no pudo", afirma Cecilia.

Cecilia habló con Leandro desesperadamente y le dijo que se sacase el arnés; sin embargo, Leandro se agarró a ella y la hundió. "Le dije que agarrara la vela y ya no le vi más", cuenta la superviviente. Cecilia se acercó nadando a toda prisa a la costa para salvarse.

El cuerpo de Leandro ha sido encontrado por un vecino dos días después. Su familia ya presagiaba lo sucedido al ver las imágenes: "Sabíamos que estaba muerto pero queríamos encontrar su cuerpo". Tras dos días de búsqueda lo han encontrado. Leandro tenía 43 años y hacía estos vuelos para recaudar dinero para viajar por Sudámerica.

Los recorridos los solía hacer con su perro. En este caso viajaba con turistas en busca de aventuras. La superviviente, Cecilia Corso, afirma que Leandro no supo actuar tras el accidente: "Estaba aturdido, como si yo fuera la persona que sabe qué hacer en esta situación y él no".