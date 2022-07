Casi 60 niños de 5 equipos de balonmano se quedan varados en Estocolmo al perder el vuelo por una huelga

En Estocolmo un equipo de balonmano juvenil que representaba a España en el mundial de esta modalidad se ha quedado en tierra por la huelga de aerolíneas. Los 58 chavales de entre 14 y 16 años tendrían que haber viajado ayer hasta Málaga pero la compañía canceló su vuelo sin darles ninguna solución.

La huelga en la compañía Scandinavian Airlines ha provocado la suspensión del viaje y de momento los casi 60 niños no pueden volver a Málaga.

"La compañía ha estado intentando evadir toda su responsabilidad, echar balones fuera, pero se han visto atrapados y que no vamos a ceder, que estamos bien informados y sabemos que ellos tienen la responsabilidad de llevarnos a casa y nosotros el derecho de que nos lleven, son ellos los que tienen que resolver esta situación", explican los adultos y responsables del grupo.

En total viajan con los niños unos 9 adultos y parece que la embajada de España en Suecia aun no puede solucionar el problema: "Nos está ayudando, pero no está en su mano solucionar el problema con la línea aérea porque no hay vuelos disponibles, o nos ponen un chárter o algo así, o nos vamos volando a otros sitios con el grupo divido", explican.