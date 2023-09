Carlos Alcaraz crece en Nueva York y saca su repertorio de golpes para avanzar a tercera ronda del US Open

Un casi inmaculado Carlos Alcaraz estará en la siguiente ronda del US Open. La pista central Arthur Ashe ha sido testigo del recital de tenis del murciano. Cuando sube la marcha, no hay quien lo pare. Lloyd Harris solo pudo contener el juego de Alcaraz en el último set, pero el partido parecía casi sentenciado salvo que se produjese algo milagroso. No hubo milagro. Carlitos Alcaraz de llevó el partido con un 6-3, 6-1 y 7-6 en 2 horas y 28 minutos. En 2023 ha ganado 55 partidos y perdido solo 6. ¿La última vez que perdió un partido en el US Open? Hace 722 días, en 2021 y contra Felix Auger-Aliassime.

Alcaraz flota en pista

Dejada y globo. Así fue cómo Carlos Alcaraz se llevó el primer punto espectacular del partido. A su manera, como a él más le gusta. Con la pista más grande del mundo de tenis, el tenista español comenzaba a dar show. Los aficionados, satisfechos porque estaban viendo lo que fueron a ver: a un Carlos Alcaraz que flota por la pista.

Tras salvar varias bolas de 'break' Alcaraz del segundo juego, puso una marcha más, con desparpajo, para llevarse la primera manga del partido. Dejadas, globos, derechas intratables... El repertorio del número uno del tenis es una maravilla para el espectador. Sacó su tenis 'a pasear' en el quinto juego. Nada podía hacer Harris.

Alcaraz bordó su tenis en el segundo set. Salvó y rompió bolas de 'break'. La Arthur Ashe se divertía y Carlitos aún más. No había comenzado el tercer juego y había dejado un repertorio de 'highlights' espectaculares. Lo hacía vestido con su colorida equipación sin mangas que ha decidido llevar en el torneo.

Lloyd Harris comenzó con buen pie el tercer set. Se creyó que Carlos Alcaraz es humano y fue a por la remontada. Encadenó varios juegos en los que sumaba fácil, iba ganando puntos sin tener malas rachas. Tras imponer el 2-4 a su favor, el tenista sudafricano gana papeletas para llevarse la tercera manga. El de El Palmar se repuso, levantó el ser y se llevó el partido en el 'tie break' por 6-4.

En la tercera ronda de Nueva York se medirá a Daniel Evans, el primer cabeza de serie en su camino, es el 26. Ya le superó en los dos ocasiones: Viena 2021 y Barcelona 2023.