Un camión casi le arrebata la vida y la movilidad y en 15 meses ha ganado un Ironman

El atleta belga Diego Van Looy perdió la movilidad del cuerpo tras atropellarle un camión, celebrando la vida cuenta su experiencia de superación a Antena 3 Noticias.

Casi se queda tetrapléjico

Diego Van Looy entrenaba en agosto de 2021 por las carreteras de Mallorca cuando un camión le arroyó dejándole graves secuelas. "Me rompí tres huesos del cuello, tres en el pecho y tuve un neumotórax", cuenta él mismo. Aunque tuvo suerte y no le tocó la espina dorsal.

Compartió su proceso de recuperación por redes sociales donde podemos ser testigos del sufrimiento. Sufrimiento que Diego nos ratifica: "No me podía mover, no podía tumbarme en el sofá ni sentarme".

Perdió patrocinadores

El que fue Campeón del Mundo de duatlón en 2019 empezó a ver como lo que moría era su carrera como triatleta profesional. Cuenta que los patrocinadores dejaron de creer en él. pero lejos de hundirse, rendirse no era una opción y puso el acelerador su recuperación, tanto que en tan solo 15 meses se ha proclamado campeón del Ironman de Israel el pasado enero de 2023.

Diego Van Looy ha demostrado que los campeones nunca dejan de serlo. "Si quieres lograrlo, todo es posible", nos dice. Y su lema está claro: "Querer es poder".