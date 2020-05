Cairo, el pequeño surfero que quiere coger olas como los demás en esta fase 1 de desescalada por coronavirus

Cairo es un niño de ocho años cuya pasión es coger olas con su tabla de surf en las playas de Tenerife. El pequeño relata cómo, después de dos meses confinado por el coronavirus, estaba deseando volver a coger olas al entrar en la fase 1 de desescalada del confinamiento.

Llegó a practicar surfunos días pero, al tercer día, la Policía Local del municipio de Arona le pidió que saliera del agua porque no tenía la edad adecuada para hacerlo, de acuerdo a las medidas de la desescalada. Cairo no podía practicar su deporte favorito en el mar por no tener catorce años.

Cairo hace un llamamiento desde Instagram

El pequeño Cairo relata así en su cuenta de Instagram, gestionada por sus padres, que “si alguien mayor me puede explicar por qué mis sueños y lo que quiero hacer el resto de mi vida es menos importante que el que los mayores que se vayan a un bar a tomar cerveza con sus amigos..."(VER VÏDEO).

Cairo dice que será pequeño, pero que es un deportista federado y tiene las mismas ganas y derechos que el resto de compañeros. "Seré pequeño, pero soy un deportista federado y sé lo que quiero hacer para el resto de mi vida: surf", explica Cairo pidiendo una explicación a los mayores por no poder hacer lo que más le gusta durante estas semanas de estado de alarma por pandemia de coronavirus.