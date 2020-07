'Beatie', la atleta judía ortodoxa que reta al COI porque no quiere correr el maratón de Tokio en sábado

Bracha 'Beatie' Deutsch (30 años, Estados Unidos) es judía ortodoxa y atleta. Dos esencias que la definen, pero que ahora suponen un gran conflicto para ella porque los ortodoxos descansan el sábado... y en sábado está previsto el maratón de los Juegos de Tokio.

Siempre corre con falda y muy tapada, siguiendo sus firmes convicciones religiosas. Las mismas que no le dejan correr el sábado y por las que está incluso retando al Comité Olímpico internacional.

Lo primero que hace un judío ortodoxo cuando se despierta es dar gracias a Dios por no haber nacido mujer. En esa sociedad se encuentra cómoda 'Beatie' Deutsch, campeona de maratón de Israel. Su imagen corriendo con el pelo tapado y con una falda ya es famosa. Clasificada para Tokio, se niega a correr en 2021 porque la nueva fecha cae en sábado, su día sagrado.

Intenta cambiar la fecha

"Lo peor es que el maratón va a caer en sábado. He intentado de diferentes maneras a ver si se podía cambiar la fecha de ese maratón olímpico. 'Beatie', que como buena judía ortodoxa, ya ha parido cinco hijos con 30 años y ahora se ha rebelado contra el comité olímpico internacional.

"La única respuesta que recibo es que soy yo la que lo pone difícil. Me preguntan que porqué soy tan religiosa o me dicen que seguro que encuentro un rabino que me diga que no pasa nada por correr en Sabbath", se lamenta amargamente.