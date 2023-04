Bate un récord practicando windsurf... ¡A los 88 años!

Dicen que la edad es sólo un número, Piotr Dudek lo ha vuelto a demostrar. Este anciano polaco lleva cuarenta años disfrutando del windsurf y acaba de hacer historia al subirse a su tabla con 88 años. Es la primera persona en la historia que practica este deporte con esa edad. El récord anterior estaba en 86 años y a Piotr le ha bastado con meterse en el agua dos veces durante esta primavera para superarlo.

Empezó a practicar windsurf con 40 años, cuando vio por primera vez una tabla en el mar y desde entonces no ha dejado de acudir a la cita con su tabla cada verano. Pese a haber estado toda la vida cerca del mar, marinero de profesión, descubrió este deporte algo más tarde de lo habitual.

Hace ya tiempo que sus amigos lo apodaron 'junior', y es que no hay mejor palabra para referirse al espíritu de este hombre, que se encontró con la oportunidad de romper un récord casi de rebote: "No me había dado cuenta de que podía ser el más mayor de la historia. La verdad es que me sorprendió que nunca me había topado con alguien de una edad cercana a la mía dentro del agua. Eso nos hizo a mi amigo y a mi venir a por el récord", explica el propio Piotr en Gdynia (Polonia), su ciudad natal.

Sus años ya no le permiten disfrutar de las olas como disfrutaba tiempo atrás, pero se resiste a abandonar. Cree que el windsurf favorece a que, pese a su edad, pueda mantener su cuerpo sano y activo: "La mayor ventaja de hacer windsurf es que todo el cuerpo trabaja. Todos tus músculos están en funcionamiento y tú estás psicológicamente activo. No vale sólo con la técnica, hace falta mucho esfuerzo", confiesa el polaco. Quizá ese sea el secreto para seguir con la misma energía que cuando comenzó.

Comparte su pasión con los más pequeños. Disfruta ejerciendo como profesor de quienes cogen sus primeras olas agarrados a una vela y tiene un gran grupo de estudiantes a su cargo. Todavía disfruta de la batalla con el viento y las olas mientras se sumerge en el agua y enseña a los niños a disfrutar del deporte: "El reto es que aprendan a surfear y a controlas los elementos. Es una lucha con el viento y con el agua, pero si lo controlas, es muy divertido", explica. Piotr es un amante del deporte y no quiere privarse de la sensación de libertad que siente sobre la tabla.