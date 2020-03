El utillero Thomas 'Snacks' Lee, el "Kevin Durant gordo", se vuelve viral con este increíble triple

Thomas Lee, conocido entre sus compañeros como 'Snacks', ha vuelto loco el baloncesto estadounidense a raíz de un tiro de larga distancia con los Jackson State University, donde se desempeña de utillero.

A menos de dos minutos para el final del partido, Thomas sale del banquillo y encesta un triple lejano que derrumba el pabellón. Su canasta ya tiene más de 5 millones de reproducciones y nada es casualidad, 'Snacks' lleva mucho tiempo perfeccionando su mecánica.

"He practicado ese tiro todos los días durante años justo desde las letras que están pintadas en el suelo", reveló el propio Lee. Su habilidad no ha pasado desapercibido para la estrella de la NBA Kevin Durant, y él le ha respondido asegurando: "Me considero el Kevin Durant Gordo".

Thomas, además de ser uno de los miembros más queridos de todo el equipo, destaca en otras facetas como la música y también aprovecha sus redes sociales para alentar a otros jóvenes a creer en si mismos.

"Que nunca te diga nadie que no se puede", se puede leer en una de sus múltiples publicaciones.

