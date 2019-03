Stephen Curry se queda sin anotar un triple tras 157 partidos

Hay que remontarse al 2014, al 11 de noviembre del 2014, para encontrar el último partido en el que Stephen Curry se quedó sin anotar un triple. O más bien había que remontarse hasta ese día, porque ese hecho, ese casi imposible hecho, se ha vuelto a dar. El jugador de los Warriors se quedó a cero desde la línea de tres en la derrota de su equipo ante Los Angeles Lakers, en un encuentro en el que los californianos derrotaron a su rival por 117-97.

Un total de 157 partidos anotando puntos desde la línea de tres, 196 si se cuentan los duelos de los 'playoff', en los que el base ha martilleado a sus rivales y en los que marcó y ha marcado un nuevo récord histórico de encuentros anontando triples. En esta ocasión, ante los Lakers, no pudo continuar la racha, firmando incluso un 0 de 10 tiros en la que es su peor marca personal en su carrera.

No fue el partido de Golden State, superados en todo momento por unos Lakers con hambre, con ganas y con más intensidad. Los de Los Ángeles han reencontrado el camino e hicieron disfrutar a su afición con un espectáculo que hacía años no se veía por esos lares. No fue el día de Curry ni de Thompson, y Durant solo no pudo con los californianos. Williams y Randle neutralizaron a su rival en un día en el que Calderón no jugó ni un minuto.