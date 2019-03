Serge Ibaka es traspasado a los Toronto Raptors

Ibaka no ha llegado a completar una temporada con los Orlando Magic, que han decidido traspasarle dado que era su último año de contrato y que no querían renovarle para la próxima temporada. En los Magic, ha promediado 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 1.6 tapones por partido en 30.5 minutos en pista de media.

Orlando has agreed to trade Serge Ibaka to Toronto for Terrence Ross and a 2017 first-round pick, league sources tell @TheVertical.