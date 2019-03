Scariolo: "Serbia y Francia, las selecciones que más me han impresionado en la preparación"

"Llegaremos al primer día con los jugadores en buenas condiciones. Viendo los rivales, no tanto por sus resultados, a los que nos doy ningún peso, tengo la sensación de que será una tarea muy dura ir a por medalla este año. Hay muchos equipos que me han gustado y dos que me han impresionado, Francia y Serbia. Vamos con mucha humildad, como nos recomiendan las recientes experiencias", ha valorado Scariolo.

El próximo sábado inaugurará el Eurobasket precisamente ante un rival duro. "Serbia nos lleva dos semanas de ventaja en la preparación y se nota. Y Francia tiene una ventaja de talento respecto al resto de equipos, según la opinión generalizada. No somos esclavos de los recuerdos. Tenemos que mantenernos competitivos a pesar de un sinfín de ausencias de peso", ha avisado.

Scariolo ha subrayado que "al empezar un torneo el objetivo de cualquier equipo es subir al podio", pero que esta vez solo pueden "pensar en el primer partido, debido a la entidad del rival". "Ningún equipo ha cambiado tanto como nosotros" , ha remarcado. La selección española ha permutado a seis jugadores respecto a la plantilla del Mundial del año pasado.

"Hay cambios que esta nueva situación de plantilla impone. El rol de Pau el año pasado era hacia el '4', este año va a ser casi exclusivamente al '5'. Llull siempre ha jugado de '2' aquí y ahora tendrá que jugar de '1'. Jugadores que han tenido un rol más marginal como 'Chacho' Rodríguez o Felipe Reyes tendrán que asumir más peso. Y otros que no habían ni olido la selección tienen que estar preparados para echar una mano si hace falta", ha demandado el italiano.

Centrándose en Gasol, ha dicho que tendrá menos tarea defensiva, pero será más fácil defenderle si juega de pívot puro, cerca del aro. A pesar del pleno de victorias en la preparación, el técnico reiteró que "la competición exige otro salto de calidad", y ha dicho que el quinteto inicial sufrirá cambios constantes, obligados por el juego.