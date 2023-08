Scariolo, sobre Ricky Rubio: "Tenemos que estar lo más cerca que podamos de él para apoyarle"

El baloncesto español se ha volcado con Ricky Rubio después de que el base Cleveland Cavaliers anunciara el pasado sábado su decisión de parar su actividad profesional para cuidar su salud mental.

"He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la FEB para entender mi decisión. Hoy #LaFamilia tiene más sentido que nunca. Gracias. Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento", explicba Ricky Rubio.

Una noticia sorprendente a semanas del comienzo del Mundial de basket, pero que ha sido apoyada por su compañeros, todo el balonescsto español e integrantes de 'La Familia'.

Sergio Scariolo, seleccionador nacional, mostró su apoyo a la decisión de Ricky Rubio de renunciar a la competición par cuidar su salud mental y explicó que deben estar "lo más cerca posible de él" para poder apoyarle.

"Creo que es un tema muy personal suyo. Tenemos que estar lo más cerca que podamos de él para apoyarle", declaró Sergio Scariolo, que añadió que Ricky "no es sólo un jugador, es casi un sobrino para mí".

"Es una persona muy cercana y eso es lo que cuenta. Debemos dejarle su privacidad y esperar al momento en que se encuentre con energía y así pueda volver a disfrutar del baloncesto", indicó Scariolo.

Rudy, fastidiado por no haberse dado cuenta

Rudy Fernández, capitán del la selección español, calificó como "valiente" el paso dado por Ricky y espera poder volver a contar con él pronto.

"Nosotros somos conscientes de la necesidad que tiene de que estemos a su lado. Hay que respetarlo, creo que es una persona muy valiente. Ha tomado esta decisión pensando en él y en su bienestar", indicó Rudy.

"Me siento un poco fastidiado por no haberme dado cuenta en esa situación, porque hemos estado con él y no hemos sido capaces de verle", explicaba el jugador del Real Madrid, que cree ahora mismo deben "respetar su decisión" porque "sabemos que cuando vuelva será con una sonrisa".

Excompañeros y leyendas del basket español como José Manuel Calderón, Pau Gasol o jugadores en activo como Willy Hernangómez han mostrado su apoyo al genial base español.

"Nos conocemos hace muchos años y sabes lo que pienso de ti. Ahora más que nunca. Te quiero mucho. Estamos contigo. Mucho ánimo", escribió José Manuel Calderón en sus redes sociales.

El dos veces campeón de la NBA y excompañero Pau Gasol también quiso dedicar una afectuoso mensaje al base de los Cleveland Cavaliers. "Siempre en tu equipo, Ricky. Estamos todos contigo", escribió Pau Gasol.

Willy Hernangómez, actual compañero en la selección y con el que ha estado estas semanas preparando el Mundial de Filipinas Japón e Indonesia, también mandó su mensaje de apoyo: "Nunca demasiado alto, nunca demasiado bajo… RR".