Scariolo, sobre la bronca de Rudy en el descanso: "Cuando lo he oído he pensado: 'se está pasando'"

La selección española de baloncesto se metió en semifinales del Eurobasket tras remontar un mal inicio ante Finlandia. Una vez más hubo que arreglar un complicado comienzo y Alemania, anfitriona del torneo, ya espera a España en las semifinales.

El seleccionador nacional, Sergio Scariolo destacó que "es un gran mérito" haberse clasificado por las semifinales del Europeo.

"Ya es un gran mérito estar entre los cuatro primeros, pero nuestra naturaleza es competir. Llegará un momento en el que no daremos más, no llegaremos y felicitaremos al rival, pero ahora todavía estamos en la fase en la que queremos seguir", aseguró el entrenador italiano.

"Ese impacto emocional de la exigencia y la agresividad lo ha hecho el capitán"

"Estar entre los primeros cuatro de una competición de este nivel, con la premisa que teníamos que nos daban décimos o novenos (...) y luego se compite, se baja a la cancha y sabemos que tenemos que jugar al límite", agregó Scariolo.

El técnico italiano Scariolo elogió también a Rudy Fernández, del que aseguró "es un ejemplo" y explicó que al descanso el capitán echó una bronca al equipo.

"Cuando lo he oído he pensado: se está pasando. No he tenido que añadir broncas porque ese impacto emocional de la exigencia y la agresividad lo ha hecho el capitán", reconoció Scariolo.

Scariolo reconoció que le sorprendería que Rudy dejase su carrera internacional tras este Eurobasket "porque está jugando el mejor campeonato de su carrera".

"Está disfrutando, su rol en este equipo es muy diferente a todos los que ha tenido en cualquier otro equipo nunca y eso lo está disfrutando, porque es una experiencia nueva", indicó.

"Es impresionante, luego tiene mal la espalda, el cuello, la rodilla, todo, pero no tiene miedo. Se lanza al suelo, hace unos robos al principio del tercer cuarto como si fuera un chico de 18 años, está liderándonos a través del ejemplo en absolutamente todo. Es un gran líder para sus compañeros, sobre todo en los malos momentos, quizás lo usamos demasiado contra Lituania, pero hoy le hemos gestionado y espero que siga teniendo energías para lanzarse al suelo en el próximo partido", aseguró Scariolo.