Ricky Rubio, en 'Al Primer Toque': "Quiero probar lo que es jugar en Playoffs"

"Me he recuperado bien del tobillo para que no me diera dolores de cabeza. Cuando pasa algo crees que vas a descansar a final de temporada, pero fue un esguince importante. Intenté evitar el quirófano, pero los dolores eran muy fuertes y decidí operarme. Tuve que renunciar a la selección, fue una decisión dura pero necesaria para mi futuro. Solo ves el siguiente partido pero si piensas en tu carrera, queda mucho, prefiero no arriesgarme un verano y perderme el resto de mi carrera", explicó Rubio en declaraciones al programa 'Al Primer Toque' de Onda Cero.

El base remarcó que le "gustan los retos" y que "el de este año es muy importante", ya que cuentan en la plantilla con "gente veterana que puede ayudar a los jóvenes". "Es una liga de 82 partidos, por lo que hay que estar muy bien preparado no sólo físicamente sino también mentalmente", dijo sobre un equipo que solo ha podido "dar pistas" de su potencial en lo últimos años.

Recordó la figura de Flip Saunders

"Pero nunca lo hemos podido continuar por lesiones u otros motivos. Al menos hemos aprendido de muchos errores. Es un proyecto basado en la confianza en los que estamos aquí (...) Quiero estar en unos 'play-offs', es algo que siempre he querido desde que llegué. Pronto quiero probarlo, necesito una temporada entera a ver si puedo llegar estando en los 'Wolves'", explicó.

Además, Rubio también recordó a Flip Saunders, entrenador de su equipo fallecido el pasado domingo. "Ha luchado, pero le detectaron el cáncer tarde. Era el hombre que había iniciado este proyecto, el que había puesto en su sitio a todos los que estamos aquí. Tenía mucho carisma y nos hacía sentir especiales, le vamos a echar mucho de menos. Vio algo especial en mí, cuando nos sentábamos a hablar siempre recordaba lo importante que era yo para este proyecto", recordó.