Rafa Nadal: "Yo también he crecido viendo títulos de la NBA con Kobe Bryant"

Rafa Nadal pronunció unas bonitas y sentidas palabras para Kobe Bryant y su familia tras la muerte de éste en un accidente de helicóptero.

El balear ensalzó la figura del exjugador de los Lakers tras su victoria ante Nick Kyrgios en el Open de Australia.

"Kobe ha sido una referencia para tanta gente y yo también he crecido viendo títulos de la NBA con él", explicó Nadal.

"Días como el de hoy son para olvidar. Al levantarme he mirado el teléfono y he visto la noticia y, honestamente, me ha costado volver a conciliar el sueño", lamentó.

"Aunque no tuviese una relación directa con él, es alguien con quien has crecido y vivido sus triunfos y todas las cosas increíbles que ha logrado. Es uno de los deportistas referencia en el mundo del deporte y es un día muy triste y solo puedo desear que tanto él como su hija descansen en paz y todo el ánimo para su familia", sentenció Nadal, ataviado con una gorra de Los Angeles Lakers.