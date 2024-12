El polémico final que indignó al Real Madrid contra el Asvel: ¿tocó el tablero el tiro de Campazzo?

El Real Madrid de baloncesto terminó muriendo en la arena, y no sin polémica, ante el Asvel en Villeurbanne (Francia) tras desperdiciar una ventaja de 5 puntos a falta de 50 segundos y encajar una canasta ganadora de Paris Lee en el último segundo del partido (80-78).

Un encuentro muy igualado que los blancos tuvieron en su mano pero que no supieron cerrar, y para colmo la jugada más polémica del partido y una de las más complicadas en tiempo, no cayó de su lado.

¿Toca tablero la bandeja de Campazzo antes del tapón de Roberson?

Con empate a 78 en el marcador, el equipo de Chus Mateo tenía 9 segundos para buscar una canasta ganadora, recibió Campazzo en el perímetro, de espaldas y buscando un corte tras bloqueo para encontrar a Llull, la jugada marca de la casa. Pero en el último momento cambió de idea y decidió sorprender con una penetración a canasta a mano cambiada, el argentino lanzó a tablero y enseguida apareció Roberson para taponarlo. Los árbitros vieron tapón ilegal. Pero se quejaron los jugadores del Asvel y su público, lo que 'obligó' a los colegiados a acudir al Instant Replay para tomar una decisión firme.

Indignación en Campazzo y en el Madrid: no daban crédito

A todo esto, el partido se paró con posesión para los franceses y con 1'8 en el reloj. El Asvel, pasase lo que pasase en la revisión, iba a tener la última posesión. Fue el primer contratiempo para los merengues. No obstante, el verdadero mazazo para ellos llegó cuando los árbitros validaron el tapón de Roberson invalidando así la canasta de Facundo (78-78). El Madrid no daba crédito y el base se llevaba las manos a la cabeza. En la retransmisión tampoco se lo creían, la jugada nunca quedó clara, en algunas tomas parece que toca tablero y en otras no se puede apreciar con seguridad. Acción muy complicada.

No hay fallo de la tecnología, simplemente no la hay

Por contra, ahí reside el problema. En 2024, con Instant Replay y con la supuesta ayuda de la tecnología, ni ayer ni hoy nadie puede decir con seguridad que la decisión fuese la correcta, básicamente porque no hay una imagen o un sistema infalible que así lo corrobore. Tres o cuatro tiros de cámara fueron las únicas herramientas de los 'jueces' para dirimir si el balón toca o no el tablero antes del tapón de Roberson. Algo que realmente podía ser incluso imperceptible y que da la sensación de que podría solucionarse 'fácilmente' con un sensor en el tablero y en la pelota que dejara constancia del contacto o no de esta contra el cristal. Como ya existe de alguna manera en el fútbol con el chip en la pelota, los goles fantasma y el reloj que avisa al árbitro de si el balón atraviesa (o no) del todo la línea de gol. También en el tenis, desde hace años, con el ojo de halcón.

El Madrid, 12º en la Euroliga

Tras la polémica decisión, el Asvel Basket aprovechó su última posesión de 1'8 segundos para encontrar a Paris Lee y ganar el partido con una bandeja del estadounidense dentro del tiempo. Una derrota que deja a los blancos fuera de puestos de Playoffs y Play-In en la Euroliga. Ahora son 12º con 6 victorias y 7 derrotas. Este jueves reciben al Fenerbahçe (segundo con 9 victorias y 4 derrotas).

