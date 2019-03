Pau Gasol: "Ir con la selección no es una obligación, es un orgullo"

JUNTO A MARC, DISPUTARÁ EL PRIMER PARTIDO NBA EN SUELO AFRICANO

Pau Gasol, que se encuentra en Johannesburgo (Sudáfrica) para competir en un encuentro amistoso entre estrellas de la NBA, el "NBA África Game", ha afirmado que jugar con la selección española "no es una obligación" sino "un orgullo y un placer". "Estar en la selección no es una obligación, es un orgullo. Cuando he podido estar con el equipo siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo", afirmó el pívot catalán en una conferencia de prensa previa al amistoso entre estrellas de la NBA, el primero que se disputará en continente africano.