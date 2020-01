Pau Gasol, sobre la muerte de Kobe Bryant: "Todavía me niego a creerlo... Todavía lo siento como una pesadilla"

Pau Gasol compartió muchas cosas con Kobe Bryant. Esos dos anillos de la NBA que ganaron juntos y esas temporadas en los Lakers les convirtieron en amigos íntimos.

Ahora, días después de la trágica muerte de Kobe Bryant, Pau Gasol ha desnudado sus sentimientos en su cuenta de Twitter.

""Todavía me niego a creerlo... Todavía lo siento como una pesadilla de la que no puedo esperar para despertar... Pero si esta pesadilla continúa, haré lo que pueda para mantener tu legado y tus lecciones, presentes en todo lo que hago", publico Gasol, que recordó una de la frases más famosas de Kobe: "Lo más importante es tratar de inspirar a las personas para que puedan ser geniales en lo que quieran hacer", escribió Pau Gasol.

Pau Gasol reconoce que estará "desconsolado durante mucho tiempo, pero siempre estaré agradecido por haber compartido tanto juntos. Me inspiraste y me empujaste a ser una mejor versión de mí mismo todos los días. Como lo has hecho con muchos otros".