Pau Gasol, a Kobe Bryant: "Me inspiró a ser mejor, nuestra relación funcionó desde el principio"

El pívot español Pau Gasol ha redactado una emotiva carta de despedida para su amigo Kobe Bryant, que la próxima madrugada se retirará tras 20 años en la NBA, en la que rememora como encajaron "perfectamente" desde su llegada a Los Angeles Lakers y declara su admiración por un jugador que ha dejado una profunda huella en su carrera.

"En mi primer día con los Lakers, me reuní con el equipo en el Ritz de Washington y a las 1.30 de la mañana alguien llamó a mi puerta. Más tarde descubrí que Kobe no duerme mucho. Me senté en la cama y él se sentó en la mesa al lado del televisor. Me dio la bienvenida al equipo y me dijo que era el momento. El sentía que yo podía llevarle a la cima de nuevo y quería asegurarse de que yo lo sabía. 'Esta es nuestra oportunidad', dijo. Fue poderoso y significativo. Encajamos perfectamente. Nuestra relación funcionó desde el principio. Ambos sabíamos que nos necesitábamos para alcanzar el éxito", rememora Gasol en la carta publicada en 'Sports Illustrated'.

El pívot explicó que, cuando compartes vestuario con Bryant, te das cuenta de que "todos los días son una prueba de por qué los grandes son tan grandes". "No es por accidente. Es una obsesión llegar a ese nivel y permanecer a ese nivel. La dedicación, el compromiso, es algo nico. No es algo que se vea. El me inspiró a ser mejor, a ver el juego de una manera más detallada", rememoró.

Según el internacional español, esta relación entre ambos alcanzó un nuevo nivel en diciembre de 2011, cuando Gasol estuvo a punto de abandonar los Lakers hasta que la NBA vetó el traspaso que iba a llevar a Chris Paul a Los Angeles. "Fue como un hermano mayor y dio la cara por mí. En un momento dado, le dijo a los Lakers: 'Si vais a traspasarlo, hacer lo que tengáis que hacer y traspasadlo. Si no es así, dejadle en paz y dejadle jugar'", agradeció.

El actual jugador de Chicago Bulls reveló que, cuando eran compañeros de equipo, no pasaban "mucho rato juntos fuera de la cancha", pero que "hacia el final" de su convivencia comieron "varias veces" los dos solos.

"Cuando estaba decidiendo si dejar los Lakers en 2014, llegó a mi casa en Redondo Beach. Dijo que quería que me quedara en Los Angeles, luchar a su lado y terminar nuestras carreras juntos. Esas fueron sus palabras. Yo le dije que estaba en un momento en el que necesitaba un cambio en mi corazón. Necesitaba un cambio de aires. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, cuando le dije: 'He decidido no volver a jugar contigo'", reveló.

En aquel momento, Gasol tomó la decisión de firmar con los Bulls porque quería ponerse "en posición de ganar otro título". "No he sido capaz de hacerlo. Le extraño mucho. Echo de menos su presencia. Echo de menos esa actitud. No muchos jugadores la tienen", alabó el '16', antes de cerrar su carta diciendo que el ejemplo de Bryant alimenta sus ganas de seguir al máximo nivel a sus 35 años.

"Tal vez estoy desanimado porque sé lo que se siente al ganar y me encanta esa sensación. Cambia mi estado de ánimo. Me afecta. Creo que ganar alargará mi carrera y me motivará a hacer más. Estar cerca de Kobe tuvo un impacto en mi vida. Voy a ser un agente libre este verano y por eso pienso en eso ahora. Quiero aprovechar al máximo los años que me quedan. Quiero ser parte de algo especial otra vez", deseó.