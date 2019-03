Pau Gasol estará en el All Star tras la lesión de Jimmy Butler

La oficina de la NBA anunció que el ala-pívot español Pau Gasol ocupará el puesto de su compañero de los Bulls de Chicago, Jimmy Butler, lesionado, en el equipo de la Conferencia Este que jugué el próximo domingo el Partido de las Estrellas.

Gasol, de 34 años, que se había quedado a 360 votos de haber sido titular y luego no fue incluido entre los siete reservas elegidos por los entrenadores, estará por segundo año consecutivo en dicho encuentro, que será el sexto Partido de las Estrellas de su carrera profesional y después de que el año pasado hiciera historia junto a su hermano Marc al protagonizar el salto incial del All Star.

El partido se jugará en el Air Canada Centre de Toronto, primera vez que un All-Star se celebra fuera de Estados Unidos, en la que será la 65 edición. Pau será el único extranjero y jugador blanco que dispute el All Star del próximo domingo.

Pau Gasol se mostró "feliz" al ser incluido en el All Star que se celebra en Toronto y reconoció el orgullo de representar a su equipo en tan importante cita para la NBA. "Estoy feliz de estar en el All Star y representar a los Bulls, en especial a mi compañero Jimmy Butler, que no podrá estar por lesión", escribió en las redes sociales el jugador catalán, que disfrutará de su sexta cita con las estrellas desde que llegó a Estados Unidos.