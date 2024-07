Muere Joe Bryant, padre de Kobe Bryant

Joe Bryant, padre del fallecido Kobe Bryant, ha muerto este martes a los 69 años tras sufrir un derrame cerebral. El exbaloncestista y padre de la leyenda del baloncesto, también jugó en la NBA durante varios años.

"Lo extrañaremos profundamente"

"Nos entristece anunciar el fallecimiento del gran jugador de baloncesto de La Salle, Joe Bryant. Joe jugó para los Explorers desde 1973 a 1975 y fue miembro de nuestro equipo de entrenadores de 1993 a 1996. Era un miembro querido de la familia Explorer y lo extrañaremos profundamente", informó el equipo de baloncesto de la Universidad de La Salle en sus redes sociales.

La causa de la muerte, un derrame cerebral cuando apenas había llegado a los 70 años, fue detallada por el medio estadounidense 'The Philadelphia Inquirer'.

Joe Bryant jugó en varios equipos de la NBA durante el comienzo de su carrera: Philadelphia 76ers (1975-1979), San Diego Clippers (1979-1982) y Houston Rockets (1982-1983) antes de emprender una nueva aventura en el baloncesto profesional italiano: Rieti (1984-1986), Viola Reggio Calabria (1986-1987), Maltinti Pistoia (1987-1989) y Pallacanestro Reggiana (1989-1991). Estuvo algo más de un lustro en el país itálico junto a su mujer, dos hijas... y el propio Kobe.

"No le conocí mucho pero siempre fue muy dulce"

"Mandamos nuestras condolencias tras escuchar las noticias de la muerte de mi suegro. Teníamos confianza de que las cosas hubieran sido diferentes. A pesar de que habíamos pasado poco tiempo juntos, él siempre fue dulce. Kobe le quería mucho. Nuestras oraciones van dirigidas a la familia", escribió Vanessa Bryant, viuda de Kobe, en sus redes sociales.

En febrero se inauguró una estatua suya en el Staples

Kobe Bryant falleció en un accidente de helicóptero en enero de 2020, un trágico suceso en el que murieron otras ocho personas, entre ellas su hija Gigi, de 14 años. En febrero de este año los Angeles Lakers decidieron inaugurar una estatua del histórico jugador en el Crypto.com Arena (antes Staples Center). Al evento acudieron grandes personalidades del equipo, directivos, históricos del baloncesto y por supuesto, la mujer del exjugador, Vanessa, además de Pau Gasol, gran amigo del estadounidense.

En el acto, Vanessa Bryant anunció, entre otras cosas, que no esa no será la única estatua que habrá de Kobe en el histórico estadio ya que en un futuro no muy lejano este albergará dos más, una junto a su hija Gigi (fallecida en el accidente) y una tercera con el dorsal 24 (en la que se inauguró en febrero portaba el número 8).

