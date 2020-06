Kyrie Irving se pierde el resto de la temporada por su lesión de rodilla

Muchas de las opciones de los Boston Celtics de hacer ruido en los Playoffs se han desvanecido con la noticia adelantada por Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, que asegura que Kyrie Irving no jugará en lo que resta de temporada por su lesión de rodilla.

In the aftermath of left knee surgery, Boston Celtics All-Star guard Kyrie Irving will miss the rest of the regular season and playoffs, league sources told ESPN.