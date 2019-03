Kobe Bryant se despide de Cleveland superado por LeBron James

NBA | CLEVELAND CAVALIERS 120 - 111 LOS ANGELES LAKERS

No, no era el último partido de Kobe Bryant contra LeBron James, pero sí era el último del '24' en Cleveland. Los Lakers no pudieron contra los 'Cavs' y Kobe no pudo contra LeBron, que anotó 29 puntos y repartió 11 asistencias. Kyrie Irving fue el protagonista del choque al meter 35 puntos y dando una lección de técnica individual.