Kevin Durant: "Me gustaría jugar mi último año en el Barcelona"

Más información El bombazo de Kevin Durant e Irving a los Brooklyn Nets

Kevind Durant podría jugar su último año en España, en concreto, en el Barcelona. Así se lo confesó a Serge Ibaka en el programa 'How Hungry are you?'.

"Me gustaría jugar fuera de los Estados Unidos mi último año"

"He ganado muchas cosas muy rápido, así que ahora he de ver si puedo lograr más cosas. Me gustaría jugar fuera de los Estados Unidos mi último año", aseguraba Durant ante un Ibaka sorprendido.

El pivot hispano-congoleño no lo dudaba y le preguntaba: "¿En qué país?".

A lo que Kevin Durant soltaba la bomba.

"En el Barcelona, espero que algún día pueda. Es la segunda mejor Liga del mundo y los partidos son divertidos. La Euroliga es muy divertida", afirmana Kevin Durant.

La noticia corrió como la pólvora por las redes y hasta Álex Abrines se hacia eco de la misma preguntándose: "¿Otro más?".

De todas formas, aún habrá que esperar unos años para ver si el deseo de Kevin Durant se convierte en realidad. Pero, de momento, la estrella de la NBA ya ha dejado claro donde quiere jugar su último año.