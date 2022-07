Hansel Emmanuel, el primer jugador que alcanza la NCAA con un solo brazo

A sus 18 años, el dominicano Hansel Emmanuel se ha convertido en el primer jugador con un solo brazo que llega a la NCAA, la liga universitaria de baloncesto de Estados Unidos.

Se trata de un logro extraordinario teniendo en cuenta su discapacidad física y que la NCAA es la antesala de la NBA, la mejor competición de baloncesto del mundo. Hansel Emmanuel jugará la próxima temporada en la NCAA con la Universidad de Northwestern.

Ha roto una barrera espectacular porque su próximo paso ya sería jugar en la NBA. De hecho dice que es su gran sueño. El pívot dominicano perdió un brazo cuando se le cayó encima un muro mientras jugaba con un amigo.

"No quería hacer nada. No podía atarme los cordones, no podía tomar un vaso de agua", recuerda Hansel tras el terrible accidente. Pero su fuerza de voluntad y su afición al baloncesto fueron más fuertes que ese terrible accidente.

Y eso que hasta su padre era reacio a que jugara al baloncesto: "No quería que jugara por los golpes que podía recibir".

Hansel Emmanuel comenzó a entrenar y aprendió a jugar al baloncesto sin su brazo izquierdo. Horas y horas entrenando, botando el balón con una mano y lanzando a canasta usando solo su brazo derecho.

Moises Michell, entrenador en la Life Christian Academy de Florida. le fichó en 2020 y Hansel demostró su tremenda capacidad para jugar al baloncesto. El dominicano promedió 25,9 puntos, 11,0 rebotes, 6,9 asistencias y 3,4 tapones durante la pasada temporada, números que le han valido para dar el salto a la NCAA, la antesala de la NBA.