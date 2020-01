El emotivo vídeo con el que el Real Madrid pide el voto para que Luka Doncic juegue el 'All Star' de la NBA

Luka Doncic está siendo una de las grandes estrellas del inicio en la NBA. El esloveno está causando sensación en este inicio de temporada. Ahora mismo es por delante de Antetokumpo el jugador más votado por los aficionados para disputar 'el partido de las estrellas' de la NBA.

El esloveno no se olvida de su ex equipo. Pero el equipo blanco tampoco de él. El Real Madrid de hecho, ha pedido a través de su Twitter el voto para que el base, que va a golpe de récord en la NBA pueda jugar su primer 'All Star'.

"Uno de los nuestros está haciendo historia en la NBA. ¡No dejes de votar a Luka Doncic para el AllStar Game!", ha tuiteado la entidad merengue. El mensaje va acompañado de un vídeo en el que se repasa la trayectoria del esloveno con la zamarra blanca.

El base llegó al Real Madrid en con 13 años, y se marchó a la NBA en 2018 donde, al término de su primera temporada,como Rookie del año.