El emotivo discurso de Pau Gasol sobre Kobe Bryant en los All Star: "Nos han dejado con el corazón destrozado"

El recuerdo de Kobe Bryant sigue muy presente en el mundo del deporte. Tanto es así, que todavía se siguen sucediendo los homenajes a su figura para conservar el recuerdo del que fue uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. En esta ocasión, el último encargado de honrar su memoria fue su gran amigo, Pau Gasol, quien le dedicó un emotivo discurso en el acto de presentación del All Star.

En esta celebración, Gasol estuvo acompañado por Sue Bird, la famosa jugadora de baloncesto ganadora de cuatro oros olímpicos y 11 veces All Star en la WNBA. Ambos fueron los encargados de dar voz al discurso inicial del All Star Weekend 2020, que comenzaba con la celebración del Rising Stars, partido que disputan las jóvenes promesas de la NBA. Esta famosa semana del baloncesto se disputará en el United Center, estadio de los Chicago Bulls, donde el domingo de madrugada se disputará el famoso All Stars Game.

Durante el discurso, Gasol y Bird, dedicaron unas palabras tanto a Kobe Bryant, como a otra de las grandes figuras de la NBA que falleció este mismo año: el excomisionado David Stern, el cual perdió la vida en enero a los 77 años.

Así fue el discurso de Pau: "Bienvenidos al All Star 2020. Estamos muy emocionados y muy felices por estar aquí en Chicago para este All Star Weekend. Pero antes de que empiece el fin de semana, tenemos que acordarnos de las pérdidas que ha sufrido este año la familia de la NBA: la muerte del comisionado David Stern y el trágico accidente que acabó con la vida de mi querido amigo y excompañero Kobe Bryant, de su preciosa hija Gigi y otras siete personas. Unos hechos que nos han dejado con el corazón destrozado. Sé que sus muertes pesan en el corazón de todo el mundo del deporte y en especial de la familia de la NBA. Esta es una competición global ahora gracias a David y Kobe".

"Esta es una celebración del amor puro por el baloncesto, algo que ellos dos personificaron. Sé que ambos querrían que disfrutáramos nuestra estancia aquí, que competiéramos, que nos lo pasáramos bien, lo diéramos todo y disfrutáramos cada instante del fin de semana. Estos días van a ser un tributo viviente a sus respectivos legados. Mi hermano mayor Kobe solía decir que hay que hacer siempre cosas épicas, así que celebremos un fin de semana épico en su honor".