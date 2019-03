Durant explota ante los medios: "¿Quién eres? ¿Por qué tengo que hablar contigo? Madurad"

Kevin Durant, uno de los mejores jugadores de la NBA y envuelto en mil rumores en los últimos meses, ha dicho 'basta' ante las preguntas de los periodistas. El jugador de los Warriors ha criticado las recurrentes preguntas de los medios sobre su futuro.

El alero tiene un intercambio con un periodista que le pregunta sobre su vuelta a la sala de prensa, preguntándole por qué le importa esta ausencia, momento en el que el periodista le dice si tiene algo que ver con la agencia libre.

"No tengo nada que ver con los Knicks, no sé quién traspasó a Porzingis. No tiene nada que ver conmigo, estoy tratando de jugar al baloncesto [...] Cuando no quiero hablar con vosotros es un problema para mí, ¡vamos hombre! Madurad. Madurad. Sí, tú, madura. Voy a trabajar todos los días, no me meto en problemas, intento jugar de la manera correcta... ¿cuál es el problema?", defendió Durant.

Ante la insistencia de otro periodista, Durant acabó de explotar: "¿Quién eres tú? ¿Por qué tengo que hablar contigo? ¿Eso me ayudará a hacer mi trabajo mejor?". "No confío en ninguno de vosotros. Cada vez que digo algo se retuerce en las publicaciones y cuando no digo nada es un problema", concluyó, antes de levantarse de la silla y marcharse.