Derrick Rose desaparece de repente antes del partido contra los Pelicans

MEDIOS NORTEAMERICANOS INFORMAN DE UN "PROBLEMA FAMILIAR"

Los Knicks no levantan cabeza. A la mala racha deportiva se suma la preocupación por Derrick Rose, que desapareció antes del partido contra los Pelicans y no era localizado por la franquicia. Tras el encuentro, jugadores y técnico no dieron explicaciones. Medios estadounidensen lo achacan a un "problema familiar".