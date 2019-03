Dennis Rodman: "Me he roto el pene tres veces"

El vídeo, que se hizo viral pocas horas después de su lanzamiento, comienza con un primer plano del exjugador de los Pistons en el que dice: "Hola, soy Dennis Rodman. Deja que te explique tres formas de romperte el pene”. Después explica las tres curiosas maneras en las que se puede fracturar un pene.

La primera, el salto del tigre en un yate

“Estaba de juerga en un yate. Fiesta, fiesta, beber, beber, ya sabes... Mi chica y yo acabamos en una cama ‘king size’ en el barco. A ella le encanta el sexo. Me dijo ‘quiero intentar algo nuevo’. Yo le dije ‘vale’. Ella me dijo ‘muévete hasta allí, ven corriendo y satisfaceme de un salto’”.

“Así que yo corrí, corrí y corrí, y salté... y literalmente se rompió. Había sangre por todas partes. Ella se puso pálida y a gritar: "Dios mío. Ha muerto. ¡Le he matado!". Pero le dije "no, cariño, me he roto el pene".

La segunda, un 'golpe' de nalgas

“Jugaba en Detroit contra los Rockets. Y una chica cogió un avión para venir a verme. Cenamos juntos. Dejó unos libros sobre la mesa y le pregunté de qué iba eso. Me dijo que enseñaban 10 maneras de satisfacer a un hombre”. Y yo le dije “bendita seas”, y nos pusimos al tema. Hasta que me dio un golpe con las nalgas que me rompió a mi ‘amigo’. "¡Había sangre por todas partes y ya no pudimos seguir!”.

La tercera, contusión de pene

“La tercera vez ocurrió en Nueva York. Fue la misma historia: Estaba en la habitación del hotel teniendo sexo y ¡se rompió!. Tuvieron que llevarme al hospital".

“La enfermera que me atendía fue trayendo médicos para ver qué me había pasado. Al final había ocho. Les dije que yo sabía qué pasaba, pero insistieron en que querían que me encontrara bien. Al final me diagnosticaron una ‘contusión de pene’”.

“Al día siguiente, llamaron a mi chica al hotel. Era la enfermera que me atendió en el hospital. Nos pedía 25.000 dólares a cambio de no publicar las fotos que había tomado de mi pene. Las iba a vencer al National Enquirer o algo así. Mi novia colgó el teléfono”.