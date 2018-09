Los 'dardos' de Navarro en su despedida: "Molesta, porque dejas de hacer una cosa que has hecho durante 20 años"

Juan Carlos Navarro explicó, en la rueda de prensa de despedida como jugador en activo, que su idea era seguir un año más jugando en el Barcelona Lassa y admitió que le hubiera gustado despedirse "de otra manera" del club de su vida.

Momentos "difíciles"

"Hemos pasado momentos difíciles en los últimos años y me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero la decisión ya está tomada. Hay que pasar página y seguir adelante. Por eso firmé el contrato largo de 10 años con el Barcelona".

El momento de "asumirlo"

"Al principio molesta, porque dejas de hacer una cosa que has hecho durante 20 años. Por eso choca, pero después de hablarlo con mucha gente y el presidente, pensamos que era el momento. Ahora lo tengo asumido y tengo que mirar al futuro".

"El verano más complicado"

"He tenido que asumirlo, pero cuando veo vídeos del equipo entrenando me pongo triste. He pasado un verano diferente, el más complicado de mi vida y esto aún cuesta, pero lo he tenido que hacer y ahora tendré que mirar hacia adelante".

Mensaje para Pau Gasol

"Pau, te he estado esperando, pero ya no podía más. Me hubiera gustado jugar un año contigo aquí".