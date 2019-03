El CSKA gana al Lokomotiv Kuban y se mete en la final de la Euroliga

El plantel de la capital rusa controló el resultado a pesar de las trampas defensivas que intentaron los jugadores dirigidos por Georgios Bartzokas y que no tuvieron el efecto deseado por el debutante en una Fase Final de Euroliga. De Colo y Delaney ofrecieron un atractivo duelo ofensivo con 30 y 26 puntos cada uno, mientras que Hines fue el hombre que sustentó al equipo moscovita con rebotes en ataque y un buen trabajo defensivo.

El CSKA realizó una seria puesta en escena y endosó un parcial de inicio de 9-0 gracias a una buena defensa que provocó que la primera canasta del Lokomotiv llegara en el minuto 4, de la mano de Delaney que fue el único jugador que asumió responsabilidades. La segunda falta personal del líder del Lokomotiv hizo que otros de sus compañeros dieran un paso adelante y la escuadra de Krasnodar se acercó en el marcador.

Sin embargo, el MVP de la competición, Nando De Colo, se encargó de mantener la distancia y cerró el primer cuarto con un 23-12 para el CSKA. El rebote ofensivo permitió a los de Bartzokas gozar de segundas oportunidades y con un equipo más móvil y con menos centímetros que su rival consiguió recuperar terreno con un 0-7 al inicio del segundo periodo, 23-19 (min. 14).

A pesar de todo, el CSKA volvió a estirar la diferencia en un abrir y cerrar de ojos y aunque el Lokomotiv se llevó el segundo cuarto tras varios intercambios de canastas, el choque se fue al descanso con un 47-37 para los moscovitas. En la segunda mitad, los krasnodarenses ajustaron la defensa y recortaron la diferencia por debajo de los diez puntos en un buen tercer periodo donde ambos conjuntos demostraron por qué estuvieron entre los cuatro equipos clasificados para la fase final de Berlín.

El Lokomotiv se volvió a llevar este cuarto por la mínima, 21-22, y el partido continuó abierto para los últimos diez minutos, 68-59. Las espadas estaban en todo lo alto hasta que Nando De Colo volvió a ejercer de líder y el CSKA abrió una brecha casi definitiva hasta los 16 puntos en el minuto 33. Los de Krasnodar no habían dicho su última palabra porque el ex madridista Draper, autor de 17 puntos, entró en escena para revolucionar el encuentro y colocar a su equipo a sólo 5 puntos de su vecino ruso. Pero el CSKA no falló desde el tiro libre y el equipo moscovita se convirtió en el primer finalista de la Fase Final 2016, con una victoria sobre el Lokomotiv Kuban por 88-81.