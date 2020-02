El conmovedor discurso de LeBron James en el homenaje a Kobe Bryant: "Entendí lo que significa la palabra familia"

Ayer se disputaba el primer encuentro en el Staples Center después del trágico fallecimiento de la icónica estrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant. Antes del partido, los actos de homenaje ya se sucedían, y más tarde fueron conducidos hacia el interior del estadio. Allí, Lebron James, expresó unas palabras en homenaje a su amigo que cautivaron a cuantos pudieron presenciarlas.

"Antes de comenzar, quiero reconocer a todas las vidas que se perdieron el pasado domingo. Ahora, tengo algo que había escrito, me dijeron que viniera a decir algunas palabras pero si leo esto me voy a quedar corto y no voy a expresarme de corazón", comenzó diciendo el jugador norteamericano.

"Lo primero que me viene a la mente es mi familia, la familia en general, porque miro alrededor de la arena y todos estamos tristes y lo primero que debes de hacer cuando pasas por algo como esto es ir al hombro de algún familiar. El domingo entendí lo que significa la palabra familia y es lo que he visto con todo el mundo aquí".

El hecho de que esté yo aquí, es un mensaje de que quiero continuar con su legado: no solo en esta temporada, sino en todo el tiempo que me quede jugando al baloncesto".