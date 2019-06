El Barcelona salva el primer 'match ball' contra el Real Madrid

El Barça Lassa ha ganado al Real Madrid (78-77) en el Palau Blaugrana y alarga la final del 'Playoff' de la Liga Endesa por lo menos hasta el viernes, en un cuarto partido en el que deberá volver a ganar para ir al decisivo choque de Madrid, y lo ha hecho resistiendo con éxito esta vez a otro final agónico en el que los blancos tuvieron la bola final para alzarse con el título por la vía rápida.

Falló un Trey Thompkins su tiro eléctrico casi sobre la bocina, después de recoger un balón suelto al quedar Facundo Campazzo por el suelo del Palau en su intento de hacer una entrada. Era la última posesión, y el Barça se defendió con uñas y dientes, con acierto y con un quinteto alto y físico, para evitar lo sucedido en el segundo asalto y alargar la final con un parcial final de 7-0.

Ya no habrá un campeón exprés, no será el Real Madrid un AVE sin demora en la búsqueda del alirón. El Barça Lassa supo sufrir en un partido en el que llegó a perder de 11 puntos, en el que el Real Madrid estuvo firme en la búsqueda de su fiesta, pero no llegó. Todavía están 2-1 arriba, siguen siendo favoritos, pero el viernes deberán buscar una alternativa para no verse de nuevo superados.

Fue un partido similar al segundo, aunque con papeles cambiados. El Madrid dominó, el Barça remontó y esta vez no hubo acierto celestial, Thompkins fue de los mejores de su equipo pero no atinó a meter la pelota decisiva. El Barça, de nuevo arriba en los minutos finales, sí pudo mantener la ventaja, con una bandeja lejana de Chris Singleton que puso el 78-77 a falta de 29 segundos. Ya no se movería el marcador.

Una falta antideportiva de Thomas Heurtel a Rudy Fernández cambió el partido. En estos duelos donde al apartado mental tiene peso extra, hasta el más mínimo detalle puede influir. Rudy metió uno de sus tiros libres y acto seguido Anthony Randolph metía un triple que llevaba al Madrid a su máxima ventaja (+11) al inicio del tercer cuarto.

Pero reaccionó el Barça, precisamente, de la mano de un Thomas Heurtel que corrió y corrió en busca de bandejas rápidas y precisas, incluso ante el gigante Walter Tavares. Encadenó el Barça Lassa un parcial de 12-0 que les puso incluso por delante (50-49) y que dejó al partido en un puño, con un Barça más fuerte atrás y con mayor inspiración ofensiva, la misma que iba perdiendo el equipo blanco.

Quedaba mucho y el Madrid no se dejó intimidar por el Palau Blaugrana. Cuando fue preciso, apareció Trey Thompkins para alejarse de la pintura y hacer daño con el triple o su tiro abierto, también un Jaycee Carroll que fue héroe del segundo asalto y supo ser certero aunque dando un paso atrás en cuanto a protagonismo.

No obstante, cuando parecía que un triple del 'Facu' Campazzo que ponía un 71-77 era decisivo, apareció Kuric desde la distancia, siguió Heurtel con su recital (21 puntos) --no jugó los segundos claves por buscar Pesic una mayor defensa-- y Singleton puso la 'puntilla' a un Madrid que se vio empequeñecido por el ambiente del Palau y por una defensa férrea de un Barça que parece que ha encontrado el camino, cuanto menos, para hacer sufrir al Madrid.