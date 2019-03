El Barça solventa sin problemas su partido ante el Iberostar Tenerife

El FC Barcelona Lassa sacó adelante sin problemas su encuentro ante el Iberostar Tenerife al ganar por 64-83 , un duelo donde los canaristas aguantaron bien hasta el descanso (36-38), pero en el tercero, los de Xavi Pascual impusieron su ley sobre todo con un gran acierto desde el tiro exterior.

Los locales hicieron una muy buena primera mitad, de ese 2-9 inicial para el Barcelona Lassa, con Perperoglou como mejor anotador, un parcial de 7-0 para el Iberostar Tenerife puso la igualdad en el electrónico. El equipo tinerfeño apostó por su defensa, arriesgó atrás e intentó que sus hombres interiores no controlaran el partido, pero Doellman con cinco puntos vuelve a poner a su equipo con cierta ventaja (11-14), diferencia que mantuvo y amplió hasta el final de primer cuarto.

Los de Vidorreta salieron mucho más metido en el segundo cuarto, con White y Richotti todo fue mejor y la diferencia que había tras finalizar el primer cuarto (15-23) se redujo a un punto (22-23) en el minuto 14, y fue el momento de la esperanza, ya que los de Xavi Pascual se atascaron en ataque y no lograban encontrar su cinco ideal en la cancha. En este cuarto no hubo un dominador claro, pero sí un Iberostar Tenerife muy intenso en defensa y no permitiendo a su rival jugar con claridad.

A un minuto para llegarse al descanso, el equipo canarista logró ponerse por primera vez por delante en el marcador (34-33), una situación que les hizo crecer a un más apoyado por un público entregado. Dos canastas de Tim Abromaitis le llevó a esa situación ante un adversario que no lograba controlar el juego. Al descanso se llegó con ese 36-38 después de un triple sobre la bocina de Abrines, pero todo estaba por decidir, aunque estaba claro que el Barcelona Lassa no había dicho la última palabra.

Fue en el inicio del tercer cuarto cuando el Barcelona tomó definitivamente el mando del encuentro, Abrines de nuevo fue la llave que necesitó el equipo catalán para aumentar de nuevo la diferencia. Dos triples suyos -anotó cinco de cinco al término del choque- llevaron a su equipo a ponerse 36-44, una diferencia que, salvo en el minuto 23 que se llegó a un 44-47, fue ya siempre cómoda.

El cuadro local ya no estaba tan fresco, su defensa bajó en intensidad, pero tampoco el ataque era fluido y efectivo, lo intentaron Richotti, O'Leary y Abromaitis pero sin fortuna, mientras, el Barcelona empezaba a poner tierra de por medio, y en el minuto 25 la diferencia era de diez puntos (40-50) y tres minutos más tarde se aumentó a 14 (43-57). Txus Vidorreta, ya en el último cuarto, pidió el último esfuerzo a sus jugadores, pero White, que estaba haciendo un buen partido, no estuvo afortunado en el tramo final del choque, lo mismo que Richotti, Sekulic y Beirán.

Al final sabor agridulce para un Iberostar Tenerife que, por lo realizado en los dos primeros cuarto, podría haber tenido un marcador más ajustado del que al final se registró.