Así fue la fiesta del Real Madrid tras ganar la Copa del Rey en el Martín Carpena

El Real Madrid reconquistó la Copa del Rey de Basket en una gran final ante el Barcelona en el Martín Carpena de Málaga. Los de Chus Mateo decantaron un partidazo en el último cuarto y vuelven a reinar en la competición más especial del baloncesto español, sumando el 29º título copero. La fiesta fue total sobre la pista y en el vestuario.

Nada más pitar el final del partido sonó el ya tradicional 'We are the Champions' y Sergio Llull y Rudy Fernández recogieron el trofeo de la Copa del Rey, ante el delirio y euforia de sus compañeros. Tanto el de Palma como el de Mahón se llevaron las redes de las dos canastas, uno de los obsequios más preciados tras ganar un título.

Tavares casi se 'carga' el vestuario...

La fiesta sobre el parqué del Martín Carpena fue total, con los jugadores y sus familiares celebrando el título entre abrazos y mucha emoción. El argentino Facundo Campazzo recogió el premio como MVP de la Copa del Rey 2024. "Para mí, Poirier hizo un torneo increíble y tranquilamente se lo podría haber llevado él, pero eso es secundario porque estamos aquí para ganar títulos. Cuando un jugador está bien, el nivel colectivo se eleva", apuntó Campazzo.

La fiesta se trasladó al vestuario del Martín Carpena, donde los jugadores dieron rienda suelta a la euforia y alegría tras ganar la Copa del Rey. Hubo cánticos, alguna que otra cerveza y mucha alegría.

La anécdota de la celebración estuvo cuando Edy Tavares, fruto de la euforia total, descolgó un panel del techo del vestuario. El caboverdiano estuvo cerca de desmontar el techo por completo. Hay que decir que el jugador del Real Madrid colocó de nuevo el panel tras ese momento de euforia y descontrol.

Este lunes el Real Madrid es recibido en la Comunidad y el Ayuntamiento

El Real Madrid ofrecerá este lunes a su afición y a las autoridades de Madrid (Comunidad y Ayuntamiento) el trofeo de la Copa del Rey de baloncesto, conquistado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga ante el Barça.

El equipo madridista saldrá del pabellón de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas a las 11:30 horas para dirigirse en primer lugar a la sede de la Comunidad de Madrid, donde tiene previsto llegar a las 12:00 para ser recibido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Acto seguido, tras esta recepción, el campeón de la Copa del Rey tiene previsto llegar al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, sobre las 12:45 horas, donde será recibido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

