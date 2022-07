Babacar Seck, del oro en los Juegos Mundiales de kárate a su puesto de vigilante de seguridad en un supermercado

Babacar Seck se colgó hace unos días la medalla de oro de karate en Juegos Mundiales que se disputaron en Birmingham, Alabama (Estados Unidos).

Seck, aragonés de origen senegalés, compite en kumite en la categoría de +84 kg y lleva un pleno de podios en la Premier League: oro en Matosinshos (Portugal), plata en Rabat (Marruecos) y bronce en Fujirah (Emiratos árabes Unidos).

La próxima cita será en Baku, Emiratos Árabes Unidos, del 2 al 4 de septiembre y si Babacar Seck logra una medalla se proclamará campeón del mundo de karate.

Un éxito tremendo y más si se tiene en cuenta que Seck trabaja en un supermercado de Zaragoza todas las tardes. Y es que desde que el kárate dejó de ser deporte olímpico, Babacar ya no tiene beca ADO ni ningún otro tipo de ayuda.

Por esta razón se ve obligado a trabajar como vigilante de seguridad en un supermercado en un horario de 17:30 a 1:30 horas. Esta circunstancia supone un hándicap en su preparación y sus entrenamientos.

"Si mis adversarios supiesen. Por las medallas que gano para España creo que no merezco estar en esta situación", asegura Babacar al diario Marca.

"El cuerpo tiene memoria pero esto no es sano, te dura un par de campeonatos pero esta situación acabará pasando factura. Yo sé de lo que soy capaz de hacer, pero no puedo ir a competir en estas condiciones. Si pudiese entrenar como un deportista de élite, como hacía antes, no sé hasta dónde podría llegar... Imagínate de lo que sería capaz si tuviese una ayuda y me pudiese dedicar al deporte", explica el karateca español a Marca.

Babacar Seck es 13 veces campeón de España de karate y fue bronce en el último Mundial.