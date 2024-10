La aterradora lesión que Robert Whittaker sufrió ante Khamzat Chimaev en la UFC 308

Ilia Topuria fue el gran protagonista del evento UFC 308 celebrado en el Etihad Arena en Abu Dhabi y su nocaut a Max Holloway le convirtió en una de las mayores leyendas de la historia de las artes marciales mixtas. Pero la pelea colestelar entre Robert Whittaker y Khamzat Chimaev también generó muchos comentarios y reacciones por la forma en la que el peleador ruso sometió al australiano con un terrible neck crank.

El peleador ruso (14-0) se impuso por sumisión en el primer round y demostró que es el peleador más aterrador y salvaje de toda la UFC. Khamzat Chimaev rindió a Whittaker tras lograr un neck crank que el australiano no pudo soportar. Muchos seguidores de la UFC se sorprendieron por la rapidez de la rendición, pero las imágenes que salieron después de la pelea explican a la perfección el por qué.

Y es el 'Lobo' le provocó a Robert Whittaker (26-8) una fractura de la mandíbula y el desplazamiento de tres dientes, una auténtica salvajada y que demuestra que la fuerza de agarre de Khamzat Chimaev no es normal.

Varios usuarios compartieron una aterrador captura de móvil en el que se podía observar los diente de Whittaker completamente desplazados hacia dentro.

Brian Sutterer, médico deportivo, explicó en sus redes sociales que "Robert Whittaker sufrió una fractura de mandíbula por parte de Khamzat Chimaev en UFC 308".

"Si miramos, van a poder ver exactamente de qué hablamos. Este hueso de abajo, es lo que llamamos la mandíbula. Esta porción de aquí es la unión de la mandíbula, localizada en ese lugar, puedes sentir su movimiento... Cuando alguien se disloca la mandíbula, es esa parte la que se disloca", expone Suttterer.

"Pero pueden ver los dientes como se unen a la mandíbula. En el caso de Whittaker, estos tres dientes de delante, anclados a la parte baja de la mandíbula, fueron aplastados por la fuera del antebrazo de Khamzat, causando una fractura. Causando que los dientes y esa parte de la mandíbula se desplazaran hacia atrás en su boca", concluye el médico deportivo.

La reacción de Khamzat Chimaev: "No era mi intención romperle la barbilla"

El propio Khamzat Chimaev fue preguntado en la rueda de prensa posterior a su combate por este hecho y por si había sido consciente de la tremend lesión que le había provocado al australiano.

"Antes de entrar aquí me lo mostraron, pero sentí que algo andaba mal con su barbilla cuando lo empujé, me siento mal por eso. No era mi intención romperle la barbilla a alguien, pero este es mi trabajo, ¿sabes? Causar dolor a alguien", apuntó el peleador ruso.

Robert Whittaker explicaba lo ocurrido el domingo y aclaraba que su problema con la mandíbula viene de su combate ante Dricus Du Plessis, en julio de 2023.

"Mis dientes inferiores están vulnerables. Son mi talón de Aquiles. Fueron empujados hacia adentro aquella vez que luché contra Dricus, y nunca se recuperaron del todo", explicó el luchador australiano

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com