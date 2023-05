El aterrador momento en que un tiburón tigre embiste y muerde el kayak de un pescador en Hawái

El pescador Scott Haraguchi no olvidará su última salida al océano. En concreto, Scott se encontraba pescando con su kayak en la costa de Oahu, Hawái, cuando un tiburón tigre se acercó a su embarcación y mordió el lateral de la misma a toda velocidad y por sorpresa.

La secuencia es aterradora y se puede comprobar la rapidez del ataque del escualo. Por fortuna, todo quedó en un enorme susto para Scott Haraguchi, quien aseguro a KITV, afiliada de ABC, que el animal pudo haber confundido el kayak con una foca.

En su canal de Youtube, Scott Haraguchi ha explicado ese terrible momento y reconoce que, en un primer momento, confundió al tiburón con una tortuga.

"Escuchó un silbido, miro hacia arriba y vi una cosa marrón ancha en el costado del kayak. Al principio pensé que era una tortuga. Sucedió tan rápido. No me di cuenta y saqué el pie izquierdo del agua para protegerme del impacto y, de hecho, empujé la cabeza del tiburón con él. Si me pidieras que hiciera eso de nuevo, incluso sin el tiburón, no creo que tuviera esa flexibilidad. De hecho, solo pensé que el tiburón había embestido el kayak cuando vi el video en casa", reconoce Scott Haraguchi.