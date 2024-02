Así reaccionó la familia de Ilia Topuria al noquear a Alexander Volkanovski

Ilia Topuria se convirtió este fin de semana en el primer luchador español (nacido en Alemania pero con pasaporte georgiano y español) en proclamarse campeón de la UFC tras noquear al australiano Alexander Volkanovski en el segundo asalto.

El luchador de 27 años pudo colarse en la retaguardia de Volkanovski y tras una serie exquisita de golpes precisos y potentes dejó KO al actual campeón.

Topuria se colgó esa noche el cinturón de la UFC por primera vez en su carrera e hizo vibrar a millones de personas en todo el mundo, incluso muchos españoles se levantaron en medio de la madrugada para presenciar el combate, algo que ni mucho menos se perdió la familia del hispano georgiano.

Parte de su familia vio el combate en Georgia

La familia más cercana, padres, mujer e hijo vieron el combate en Los Ángeles, pero el resto de la unidad familiar lo presenció en el país de origen de Topuria, Georgia. Allí se reunieron tíos, primos pequeños y algunos amigos que no pudieron parar de gritar, saltar y enloquecer en el momento en el que Ilia realiza una serie de golpes que termina con la resistencia de Volkanovski en el segundo asalto, y eso que él predijo que caería en el primero.

El discurso de Topuria tras proclamarse campeón

"Me siento muy feliz. Te dirán que no puedes hacerlo, dudarán de ti, pero la única persona a la que le tienes que demostrar todo es a ti mismo. Confía en ti, trabaja todos los días, y así todo es posible. Conozco mis habilidades y trabajo mucho. Sabía que en algún momento iba a ser campeón del mundo. No importa de dónde vengas, sino a dónde vas", dijo Topuria nada más proclamarse campeón.

El luchador de 27 años también aprovechó el micrófono y la atención de millones de personas para lanzar un reto a McGregor: "Es el tiempo de brillar, el tiempo de llevar al UFC a España. Conor McGregor, si todavía tienes pelotas, estoy esperándote en España".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com