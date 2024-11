Así quedó la cara del piloto Taddy Blazusiak tras cortarse con un cable de acero en Girona: "Alguien lo colgó intencionadamente"

Tadek Blazusiak sufrió este pasado lunes un accidente desgraciadamente muy común entre aquellos que practican el motociclismo o el ciclismo en campo a través. El piloto de trial y enduro polaco se encontró repentinamente con un cable de acero que colgaba de dos árboles mientras entrenaba en Girona y sufrió un profundo y aparatoso corte en su rostro.

"Me golpeé con un cable que alguien colgó intencionalmente en el camino... llega a ser en la barbilla y no estoy escribiendo este post"

"Estoy publicando esto para que toda la comunidad todoterreno sepa que hay gente por ahí que es lo suficientemente inestable como para herir intencionalmente a otros sólo porque odian las motocicletas. Así que esto es lo que me pasó, montando en un sendero de camino el lunes 11 de noviembre me golpeé con un cable que alguien colgó intencionalmente en el camino. Afortunadamente, de alguna manera lo atrapé en un ángulo en el que salía de una esquina y golpeó en mi hombro derecho y en mi pieza de barbilla y gafas, aunque si ese cable se desliza hacia abajo de la barbilla, en mi cuello, probablemente no estaría escribiendo esta publicación. Todo bien, aquí me cosió un cirujano plástico, así que espero que los músculos de mi cara y la cicatriz estén bien. Simplemente no puedo dejar de pensar, ¿y si me lo hubiera encontrado directamente en el cuello? No puedo entender cómo alguien puede hacerle algo así a otra persona", escribió el polaco en una publicación en su perfil de Instagram.

Además, el cable de acero parece que estaba situado entre arbustos y matojos para que no fuera reconocido tan fácilmente. Y desgraciadamente no es ni el primer ni el último caso, a lo largo de estos últimos años se han repetido este tipo de incidentes, ya sea desde colgar cables a la altura del cuerpo o simplemente poner chinchetas o objetos punzantes para pinchar las ruedas.

Blazusiak es uno de los mejores competidores en enduro y superenduro, donde es campeón de ambas disciplinas.

Una trampa que siguen denunciando pilotos y ciclistas

Por ejemplo, en 2021, un hombre estaba haciendo mountain bike por un sendero de Granada cuando se encontró un cable de acero atravesado que le provocó varios cortes en los brazos. Algo que ha avivado el debate sobre estas peligrosas trampas. "Estaba el cable sin ningún tipo de cartel. Me lo comí entero", explicó Mario Miranda, el ciclista accidentado, a Antena 3 Deportes.

