Así animaba y vibraba Elsa Pataky con la victoria de España en la final del Mundial

Toda España vibró el domingo de emoción. Vimos un hito histórico en el mundo del deporte. Las chicas de la Selección Española de Fútbol levantaron la copa del Mundial femenino de Fútbol en Sídney, Australia. Muchos aficionados españoles estuvieron presentes en el Estadio Australia de Sídney. El gol de Olga Carmona hizo a las jugadoras campeonas del mundo. Quien tampoco se quiso perder por nada en el mundo la final fue la actriz española Elsa Pataky, que fue fan incondicional de la Selección.

Pataky vive en Australia con su marido Chris Hemsworth y sus hijos. Todos acudieron al estadio para ver cómo Ivana Andrés levantaba la Copa del Mundo. La actriz fue la que más animó. No se calló en ningún momento. Quiso compartir ese momento único que estaba viviendo con su familia en redes sociales. Fue preparada para la ocasión: con las mejillas pintadas con la bandera y vistiendo una camiseta de la Selección Española.

Con el gol de Olga Carmona en el minuto 29 de partido ante Inglaterra, la Selección Española de Fútbol femenino tocó el cielo en Sídney. Primero fue Iniesta el que escribió su nombre en la historia de nuestro país, ahora lo hace Carmona. Pero no solo ella es la protagonista, son las 23 campeonas que llegan a Madrid este lunes para celebrar por todo lo alto el Mundial.

Mucha celebración y un Rubiales exultantes

La vivaracha celebración de las jugadoras y el cuerpo técnico tuvo de todo. Pero, sin duda, quien se ha llevado todos los focos ha sido el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Protagonizó uno de esos momentos que van a ser difíciles de olvidar. A lo 'Casillas', Rubiales besó en la boca a Jennifer Hermoso. Es más, repartió muchos besos a las jugadoras. No pudo contener la emoción por un grupo que ha llegado a la cima del fútbol.

Jenni Hermoso reconoció en un directo de Instagram que no le gustó el beso. Sin embargo, defendió la euforia de Rubiales, con quien tiene una gran relación. Aseguró que su comportamiento con todas ha sido de diez: "No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante".

La fiesta se trasladó al vestuario del equipo. Aún extasiado, el motrileño anunció a las jugadoras de la Selección que les regalará un viaje pagado a Ibiza. Además, con un tono jacarandoso bromeó asegurando que allí se casarácon Jenni Hermoso.