El angustioso momento en que dos esquiadores son sorprendidos por una avalancha en Rusia

Lo de esquiar fuera de pista implica un riesgo y todos los esquiadores que se aventuran fuera de las pistas delimitadas lo saben. El riesgo de ser enterrado por una avalancha siempre está presente, aunque es el precio por poder gozar de una bajada por nieve virgen.

Dos esquiadores en Sheregesh, Rusia, no olvidarán su última bajada. Una avalancha les pilló en mitad del descenso y la tragedia estuvo muy próxima. Uno de los dos esquiadores fue arrastrado por el alud y enterrado por la nieve. La fortuna quiso que su compañero evitara la avalancha y pudiera acudir a rescatarle.

"Había mucha nieve y decidimos probar a hacer freeride", explica Sergey Filippov.

El esquiador arrastrado por la avalancha grita en mitad de la angustia, bajo la nieve. "¡Estoy vivo!", se le escucha gritar a su compañero.

El oxígeno se le acaba y hay que salir. El segundo esquiador, que también ha sufrido la embestida del alud, da con su amigo Sergey y comienza a cavar. Al final, logran salvar la vida de su amigo.

"Vi que venía hacia mí y, de repente, me tragó. No parecía tan enorme. Tenía mi mano sobre la cara para no tragar nieve. Estaba muerto de pánico", recuerda Sergey Filippov.