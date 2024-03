Ana Peleteiro y Fátima Diame logran el bronce en el Mundial 'indoor': "He soñado que ganaba una medalla"

La atleta española Ana Peleteiro se ha colgado la medalla de bronce en triple salto en el Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta, que se ha disputado entre 1 y 3 de marzo en Glasgow (Escocia). La gallega firmó un 14,75 que se convirtió en su segundo mejor salto bajo techo, por encima del 14,73 que le valió para llevarse el oro en el Europeo en pista cubierta de 2019, también disputado en Glasgow. Todo tras haber sido madre a finales de 2022.

"Estoy muy contenta. Pensé que podía ir a por todas. Cuando he hecho el 78 no me ha sorprendido. Es una marca que podía hacer. He querido ir a por más para que no me pasaran. He estado relajada. He disfrutado mucho, escuchar a mis compañeros gritar ha sido genial. Estoy muy contenta", declaró Peleteiro.

"Sé lo que soy, lo que valgo y trabajo posiblemente más que nadie, al menos desde mi percepción. Me esfuerzo a lo máximo. Nada se regala en la vida y esto es el resultado de mucho esfuerzo. Me retiraron hace catorce meses, incluso más, pero la Peleteiro está de vuelta", indicó la atleta gallega tras colgarse el bronce en Glasgow y con su hija Lúa presente en la grada.

"Tenía que aprovechar que no estuviera Yulimar Rojas aunque Thea Lafondo y Leyanis Pérez sabía que que podían saltar mucho. Mi objetivo es estar cerca de los quince metros, objetivo a cumplir este verano. Mi objetivo son los Juegos Olímpicos de París y esto un pasito más para conquistar los siguientes objetivos, aunque está el Europeo de Roma y quiero el oro", avisa Ana Peleteiro.

Fátima Diáme, bronce en salto de longitud

La gran sorpresa del campeonato la protagonizó FátimaDiame, que, con un mejor salto de 6,78 en el quinto intento, logró su primera medalla individual absoluta en el Emirates Arena de la ciudad escocesa, tras un concurso en el que fue de menos a más y acabó en el podio del salto de longitud. "Ayer estábamos cenando. Estábamos cuatro compañeras, Marta Pérez, Ana Peleteiro, Esther Guerrero y yo, y dice Ana, ¿vosotras nunca habéis pensado, soñado que ganabais una medalla? Y dice Esther, no, qué va. Ni de coña. Y yo, bueno, pues alguna vez algún flash me ha entrado. Y esta noche he soñado que ganaba una medalla. Y ha sido cómo, no puede ser", ha reconocido.

"He confiado mucho en el sistema de trabajo de Iván Pedroso. El año pasado, en el Mundial de Budapest, ya me dijo que estaba ahí y que podía ganar a las rivales. Necesitábamos ese clic. Mi problema es que mis nulos primeros eran muy buenos y por eso vas con ese miedo. Era un miedo que tenía, ahora no lo tengo y eso lo hemos trabajado mucho", comentó la atelta gallega.

"He trabajado mucho y esto no ha sido el destino. Creo que ha salido el trabajo que llevamos haciendo y por fin ha salido la Fátima que esperaba", concluyó Fátima Diame.

La lesión de María Vicente, lo pero del Mundial para España

Peleteiro y Diame fueron la nota más positiva de la selección española en los Mundiales de pista cubierta, marcados por los infortunios de la grave lesión de María Vicente, favorita al oro en pentatlón, y la descalificación por salida nula en semifinales de 60 vallas de Asier Martínez. El equipo español reclamó alegando que hubo movimientos en los pies de un atleta de la calle contigua, pero el recurso fue desestimado.

Los saltos de ambas en la última jornada salvaron a España de irse de vacío de la ciudad escocesa, a la que la delegación nacional llegó convencida de poder hacer un buen papel en un año cargado de grandes citas con los Europeos de Roma y los Juegos Olímpicos de París también en el horizonte.

